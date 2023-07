Am Mittwoch (05. Juli 2023) in den frühen Morgenstunden durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Coburg zwei Wohnungen in Neustadt bei Coburg. Die Ermittler hatten zuvor Hinweise erhalten, dass die beiden Wohnungsinhaber im Besitz von halbautomatischen Gewehren sein könnten.

Der Besitz dieser Waffen ist nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz strafbar. Zwei Männer im Alter und 22 und 20 Jahren wurden zunächst vorläufig festgenommen, später wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide gehören nach derzeitigen Erkenntnissen der neu gebildeten Gruppierung "Sturm Neustadt" an.

Durchsuchung bei rechter Gruppierung - mehrere Waffen beschlagnahmt

Nach Einschätzung der Ermittler kann diese Gruppierung aufgrund ihres bisherigen Auftretens eindeutig der rechten Szene zugeordnet werden. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial auffinden. Es wurden mehrere Softair-Waffen, diverse Messer, Datenträger mit indiziertem Material sowie Kleidung und Unterlagen, die eindeutig in Zusammenhang mit der rechten Szene stehen, beschlagnahmt.

Es ergaben sich außerdem Hinweise, dass die beiden Männer für eine Serie von zurückliegenden Sachbeschädigungen in Neustadt bei Coburg verantwortlich sein dürften.