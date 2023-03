Neustadt bei Coburg vor 20 Minuten

Polizei bittet um Hinweise

Hund reißt Reh - Jäger sieht nur eine Möglichkeit

Ein Hund hat am frühen Sonntagmorgen (26. März 2023) einen Rehbock in Neustadt bei Coburg gerissen. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es von seinem Leiden erlöst werden musste.