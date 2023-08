Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es in der Nacht von Dienstag (29. August 2023) auf Mittwoch (30. August 2023) in Sonnefeld (Landkreis Coburg) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg mit.

Unbekannte Täter*innen haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Martin-Luther-Straße einen Gullydeckel vom Fahrbahnrand ausgehoben und in die Fahrbahn hineingelegt. Kurz nach 5 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug über diesen Gullydeckel, schleifte diesen circa 200 Meter mit und blieb auf Höhe des Klosterhofs stehen.

Gullydeckel auf der Fahrbahn: Unbekannte sorgen für Gefahr im Kreis Coburg

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurden aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09568/94310.

