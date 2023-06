Forsthub/Grub am Forst vor 33 Minuten

Leichtflugzeug-Unglück

Drachen-Trike stürzt ab - Pilot (60) trotz Fallschirm-Rettung mittelschwer verletzt

Kurz vor Samstagmittag ist im Landkreis Coburg ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt: Ein "Drachen-Trike", das in der Oberpfalz gestartet war, krachte nahe Grub an Forst auf eine Wiese. Der Pilot hatte sich zuvor zwar via Fallschirm retten können, erlitt aber dennoch mittelschwere Verletzungen.