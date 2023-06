Von einem besonders dreisten Vergehen berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

In der Nacht von Montag (19. Juni 2023) auf Dienstag (20. Juni) löste ein bisher unbekannter Täter laut Polizeiangaben die fünf Radmuttern des linken Vorderrads an einem im "Heimatring" in Coburg abgestellten Fahrzeug. Die 33-jährige Besitzerin des Wagens hatte diesen auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt.

Unbekannter löste Radmuttern in Coburg

Als die Coburgerin am Dienstagvormittag mit ihrem Auto in Weitramsdorf unterwegs war, löste sich die Felge des linken Vorderrads von der Radnabe. Laut Polizeiangaben kam es "glücklicherweise" nicht zu einem Unfall, allerdings entstand ein Schaden von rund 2000 Euro an Reifen und Fahrzeug.

Die Beamten der Polizei Coburg ermitteln jetzt wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", sowie Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Polizeiinspektion Coburg zu melden.

