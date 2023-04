Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zum Mittwoch (5. April 2023) in Coburg ein geparktes Auto beschädigt - und ist anschließend unerkannt geflüchtet.

Am Dienstagabend stellte eine 33-Jährige ihren Wagen auf einer Parkfläche in der Adamistraße ab. In der folgenden Nacht kam es zu dem Unfall: Die unbekannte Person fuhr hinten links gegen die Stoßstange des Autos der 33-Jährigen und machte sich anschließend aus dem Staub, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Flüchtiger hinterlässt Zettel am Auto der Geschädigten

Am Mittwochmorgen bemerkte die Frau den Schaden an ihrem Auto - und obendrein einen "mit Computerschrift geschriebenen Zettel am Türgriff der Fahrerseite". Auf diesem Zettel entschuldigte sich der Unfallverursacher für sein Fehlverhalten, seine Personalien gab er laut Angaben der Polizei jedoch nicht an.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenaussagen nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.

Vorschaubild: © Christin Klose/dpa (Symbolbild)