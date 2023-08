Am späten Samstagabend (5. August 2023) entbrannte ein Streit zwischen zwei Personengruppen nahe dem Coburger Volksfest „Vogelschießen“. Laut dem Polizeipräsidium Oberfranken eskalierte der Streit und endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr stießen zwei Besuchergruppen mit jeweils vier und sechs Personen auf dem Anger-Parkplatz in der Schützenstraße in Coburg aufeinander. Die Männer fingen an, zu streiten. Der vorerst verbale Streit mündete in einer körperlichen Rangelei, die schließlich von der Security beendet wurde.

Fünf Verletzte in Coburg: Polizei sucht Zeugen

Bei Eintreffen der alarmierten Polizei hatten sich bereits fünf der Männer vom Anger-Parkplatz entfernt. Die verbliebenen fünf Männer beschwerten sich über Schmerzen, verzichteten aber zunächst auf eine ärztliche Untersuchung.

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Coburg und sucht nach Zeugen. Wer den Streit beobachtet hat oder sonst Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

