Auf dem Samba-Festival in Coburg ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag (14./15. Juli 2023) zu gleich mehreren Polizeieinsätzen gekommen.

Bereits am ersten Abend der Veranstaltung (14. Juli 2023) wurden die Beamten über einen Mann informiert, der am Theaterplatz Glasflaschen auf Festivalbesucher warf. Vergeblich versuchte der Täter dann vor den Polizeibeamten zu flüchten, als diese vor Ort eintrafen. Bei der anschließenden Festnahme versuchte er außerdem, die Beamten zu schlagen und zu treten. Gegen den nach Polizeiaussagen "deutlich alkoholisierten" Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen auch nach einem bislang Unbekannten, der ebenfalls von einer Glasflasche getroffen wurde.

Mann wirft mit Glasflaschen auf Festivalbesucher - und versucht vor Polizei zu flüchten

Auf dem Teegut Parkplatz in der Karchenstraße wurde während desselben Abends (14./15. Juli 2023) zwischen 20 Uhr und 2 Uhr der graue Mercedes C230 einer Festivalbesucherin gestohlen. Bislang konnte das Fahrzeug nicht gefunden werden. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Coburg, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09561 645-0 zu melden.

In der Nacht versuchten sich zwei Brüder gegen 2.20 Uhr Zutritt zum Festival-Gelände am Schloßplatz verschaffen, indem sie die Zaunabsperrung verschoben. Als Polizisten, die den Vorfall beobachteten, die Personalien der beiden Männer kontrollieren wollten, widersetzten sich die beiden der Maßnahme der Beamten. Knapp eine Stunde später urinierte ein 30-jähriger Coburger im Steinweg direkt neben einem geparkten Dienstfahrzeug. Als die Beamten den jungen Mann auf sein Verhalten ansprachen, beleidigte er die diese. Bei der anschließenden Kontrolle ging der Mann die Polizisten auch körperlich an.

Alle drei Männer müssen sich deshalb nun wegen mehrerer Straftatbestände verantworten, so die Polizei.

Vorschaubild: © Christian Langer/Daniel Karmann/dpa/Symbolbild/Collage: inFranken.de