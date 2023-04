Coburg: Passanten melden blutverschmierten Mann in der Innenstadt - offene Wunde am Hals

Coburg vor 28 Minuten

Gruselige Begegnung

Passanten melden blutverschmierte Person in Innenstadt - Polizei findet Mann mit offener Halswunde

In Coburg meldeten Passanten am Samstagabend eine blutverschmierte Person in der Innenstadt. Die Polizei traf daraufhin einen Mann mit einer offenen Wunde am Hals an.