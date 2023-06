Unfallmeldungen aus Coburg

aus Coburg Fahrschülerin verliert Kontrolle über Motorrad und stürzt

Mopedfahrer übersieht Auto und baut Unfall

Eine Fahrschülerin hat am Montagmittag (12. Juni 2023) während einer Fahrstunde in Coburg einen Unfall gebaut - und sich dabei verletzt.

Unfall während Fahrstunde: Fahrerin verliert Kontrolle über Motorrad

Die 43-Jährige war im Rahmen einer Fahrstunde gegen 11.55 Uhr auf der Uferstraße unterwegs, hinter ihr fuhr der begleitende Fahrschullehrer. An der Kreuzung in die Ernst-Faber-Straße bog die Frau nach links ab, verlor dabei jedoch die Kontrolle über das Motorrad, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet.

Das Motorrad prallte mitsamt der Fahrerin gegen ein Brückengeländer neben der Straße. Dabei kam die Fahrschülerin zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Klinikum.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro an Motorrad und Brücke.

Wegen tief stehender Sonne: Mopedfahrer (17) übersieht Auto

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend (12. Juni 2023) im Coburger Stadtteil Wüstenahorn ereignet: Dort bog ein 17-Jähriger gegen 19.45 Uhr mit seinem Moped von der Straße "Am Lauersgraben" in die Scheuersfelder Straße ein.

Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der Jugendliche im Einmündungsbereich das Auto eines 31-jährigen Fahrers. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 17-Jährige stürzte von seinem Moped - und zog sich dabei eine Fraktur des Handgelenks zu.

Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend in ein Klinikum. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

