Beim Ausparken im Coburger Stadtgebiet übersah ein 23-Jähriger mit seinem Auto einen auf dem Radweg vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Nach Angaben der Polizeiinspektion Coburg fuhr der 23-Jährige am Mittwoch um 16.10 Uhr aus einem Parkplatz in der Rosenauer Straße heraus und übersah dabei den 13-jährigen Fahrradfahrer.

Bei dem Zusammenprall zwischen Fahrrad und Auto verletzte sich der Radfahrer glücklicherweise nur leicht - obwohl er durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert wurde.

Autofahrer übersieht jungen Fahrradfahrer beim Ausparken in Coburg

Sowohl das Auto als auch das Fahrrad waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Am Wagen des Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, am Fahrrad ein Schaden von 500 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer ins Coburger Klinikum.

Gegen den 23-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Coburger Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Vorschaubild: © Symbolfoto: arborpulchra /Adobe Stock