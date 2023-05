Ein 15-Jähriger hat am Montag (22. Mai 2023) gegen 22.55 Uhr einen obdachlosen Mann in Coburg zusammengeschlagen. Das 33-jährige Tatopfer hatte sich auf einer Parkbank am Brunnen Marschberg, Ecke Hutstraße, zum Schlafen gelegt, als der Beschuldigte laut Polizeipräsidium Oberfranken unvermittelt auf den Mann eintrat und einschlug.

Der Angreifer durchsuchte die Sachen des Obdachlosen und zerstörte dessen Mobiltelefon. Das Opfer erlitt bei dem Vorfall außerdem Verletzungen im Kopfbereich und Prellungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen hatten den Angriff beobachtet und riefen die Polizei. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den Jugendlichen festnehmen.

Angriff auf Obdachlosen - Jugendlicher in Coburg festgenommen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter am Dienstagnachmittag (23. Mai 2023) Haftbefehl gegen den 15-Jährigen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein zweiter junger Mann, der zunächst als möglicher Mittäter ebenfalls festgenommen worden war, wurde mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß gesetzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Coburg nach weiteren Zeugen. Insbesondere wird nach dem Fahrer eines dunklen 1er-BMW gesucht, der gegen 22.57 Uhr von der Frankenbrücke in Richtung Hutstraße mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Es wird darum gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561 645-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Alex Fox/ Pixabay.com/Symbolfoto