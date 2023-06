Update vom 27.06.2023: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Coburg sucht nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B303 bei Niederfüllbach nach Zeugen.

Kurz nach 8 Uhr kam es am gestrigen Montag auf der B303 bei Niederfüllbach zu dem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Lastwagenfahrer befuhr die B303 von Roth am Forst kommend in Richtung Coburg und wollte nach links in den Erlenweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm frontal. Der Motorradfahrer erlag trotz sofort erfolgter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wir berichteten.

Die Polizeiinspektion Coburg sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Polizeiinspektion Coburg zu melden.

Originalartikel vom 26.06.2023

Tödlicher Unfall im Landkreis Coburg: Am Montagvormittag (26. Juni 2023) hat sich auf der Bundesstraße 303 bei Niederfüllbach ein Zusammenstoß im Straßenverkehr ereignet. Ein Motorradfahrer prallte gegen einen Lastwagen. Die Coburger Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort: Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten an einer Ampelkreuzung miteinander, erklärte Polizeioberkommissar Alexander Kamm von der Inspektion Coburg im Gespräch mit News5. "Beim Eintreffen hat sich uns ein großes Bild der Zerstörung geboten. Der Lkw wie auch das Motorrad standen mitten im Kreuzungsbereich", beschreibt er die Situation an der Unfallstelle. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 8 Uhr die Polizei.

Unfall auf B303 bei Niederfüllbach: Motorrad und Lkw prallen zusammen

Der 48-jährige Lastwagenfahrer befuhr die B303 von Roth am Forst kommend in Richtung Coburg und wollte nach links in den Erlenweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm frontal, beschreibt das Polizeipräsidium Oberfranken den Unfallhergang.

B303 bei Niederfüllbach: Motorradfahrer stirbt bei Unfall Die Polizei sicherte nach einem tödlichen Unfall auf der B303 die Strecke und sperrte die Straße für die Bergung. NEWS5/Ittig +1 Bild

Der 23-jährige Motorradfahrer erlag trotz sofort erfolgter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lastkraftwagenfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Beamten stellten den Lastkraftwagen sowie das Motorrad im Auftrag der Staatsanwaltschaft sicher.

