Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte mehrere Säcke mit Pfandflaschen von einem abgesperrten Betriebsgelände in der Garden-City-Straße in Coburg.

Laut Polizei sollen sich am Samstag (3. September 2022) zwischen 16 Uhr bis Montag um 7 Uhr in Coburg Unbekannte unerlaubten Zutritt zu einem umzäunten Bereich eines Geländes verschafft haben, um anschließend mindestens 1000 Pfandflaschen zu klauen. Der Schaden soll im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen.

Außergewöhnlicher Pfandflaschendiebstahl in Coburg

Nun ermittelt die Polizeiinspektion Coburg wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls und bittet unter der Nummer 09561/645-0 um mögliche Zeugenhinweise.