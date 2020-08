Bauernhof zieht mehrmals um

Der Hessenhof in Growalbur besteht heuer seit 325 Jahren. Das genaue Datum ist nicht bekannt, auch nicht der Name des Familienmitglieds , das den Hof in Neuses 1695 von der Familie Eckstein erwarb. Der Stamm(baum) der Familie endet derzeit noch bei Valentin He im Jahr 1738. Neun Generationen sind ihm seitdem gefolgt, und Detlef He ist der derzeitige Inhaber und Betreiber des Hessenhofs.