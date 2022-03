Pünktlich zum Start ins Frühjahr bietet der HeimatHopper seine Dienste kostenlos an! Im April und Mai 2022 lernen Sie unsere Heimatregion von seiner schönsten Seite kennen. Ob Wandern, Radfahren oder Besuch einer unserer Sehenswürdigkeiten, der HeimatHopper ist stets bereit, Sie zu begleiten, so die ThermeNatur Bad Rodach.

Seit Oktober 2021 verbindet der „HeimatHopper – Burgen und Bäder“ im Drei-Stunden-Takt immer samstags und ganzjährig die AGILIS-Endbahnhöfe in Bad Rodach und Ebern und fährt dabei verschiedenste Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten in der Region an.

U.a. können die Nutzer der Buslinie das Burgeninformationszentrum in Altenstein, die Burgruine Lichtenstein, das Deutsche Burgenmuseum Veste Heldburg oder die Thermen in Bad Colberg und Bad Rodach besuchen.

Die neue Freizeitlinie ist eine Initiative der Kommunen Ebern, Pfarrweisach, Maroldsweisach, Heldburg und Bad Rodach und wird darüber hinaus von den Landkreisen Haßberge, Hildburghausen und Coburg unterstützt.

Bei der Umsetzung sind weiterhin der Zweckverband Deutscher Burgenwinkel, die Therme Bad Rodach und Haßberge Tourismus e.V. beteiligt. Der Betrieb der Linie wird von der Firma Bengel-Reisen gewährleistet. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist im begrenzten Rahmen möglich.