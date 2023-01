Unfall im Kreis Coburg endet im Acker: Mit einem zu hohen Promillewert war ein 38-Jähriger am frühen Montagmorgen (16. Januar 2023) mit dem Auto auf der B4 unterwegs, als er am Heubischer Kreisel von der Fahrbahn abkam und mit seinem ramponierten Auto in einem Feld landete.

Gegen 3.30 Uhr fuhr der Mann aus dem nördlichen Landkreis Kronach mit seinem Auto auf der B4 von Coburg in Richtung Sonneberg. Kurz vor dem Kreisverkehr geriet er auf die linke Fahrbahn. Dabei verfehlte er die Verkehrsinsel nur knapp, überfuhr anschließend die Grasfläche des Kreisverkehrs und landete letztendlich im Acker, wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg meldet.

Unfall bei Neustadt: Fahrer kommt betrunken von B4 ab

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, saß der Frankenwäldler mit über einem Promille am Steuer. Neben erheblichen Schäden an der Fahrzeugfront entstanden auch Flurschäden am Feld. Seinen Führerschein musste der Unfallfahrer noch vor Ort bei den Polizisten abgeben.

Mit leichten Verletzungen kam der 38-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Den demolierten Wagen musste ein Abschleppdienst aus dem Acker bergen. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.