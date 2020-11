Oberfranken soll zum Vorreiter beim Thema "autonomes Fahren" werden. Als Städte, in denen Busse ohne Busfahrer getestet werden, wurden Kronach, Rehau und Hof ausgewählt.

Manch einer hätte sich ein solches Modellprojekt auch fürs Coburger Land vorstellen können - allen voran in Bad Rodach gab es sogar bereits eine konkrete Route, die sich die Verantwortlichen als Teststrecke hätten vorstellen können.

Entsprechend groß ist jetzt das Interesse, mit dem der Testbetrieb vor allem in Kronach verfolgt wird. Dort sind seit mittlerweile vier Wochen zwei kleine Busse in der Innenstadt unterwegs.

Wie Coburger Verkehrsexperten über das Modellprojekt denken und warum der Bad Rodacher Bürgermeister noch nicht locker lassen will, lesen Sie hier.

Hochschule Coburg bietet Studiengang "Autonomes Fahren" an

Projekt Zum Sommersemester 2021 startet am Lucas-Cranach-Campus in Kronach, bei dem es sich um eine Außenstelle der Hochschule Coburg handelt, der neue Master-Studiengang "Autonomes Fahren". Bewerbungen für einen der insgesamt 123 Studienplätze sind ab 15. November im Internet unter www.hs-coburg.de/autonomes-fahren möglich. Die Zulassungsvoraussetzungen für den drei Semester umfassenden Studiengang sind ein abgeschlossenes technisches oder mathematisches Bachelorstudium in den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik, Physik, Automobiltechnik, Informatik oder artverwandte Studiengänge. ftkc