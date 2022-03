Der Erlös des Gastspiels wird der Tschernobyl Kinderhilfe Neustadt zur Verfügung gestellt, erklärt der "Verein". Damit soll der Erlös Frauen und Kindern zugute kommen, die im Raum Coburg Zuflucht gefunden haben.

Ursprünglich war der Auftritt des Posaunen-Oktetts bereits für Mai 2020 geplant, musste damals aber wegen des Corona-Lockdowns verschoben werden. Nun sei das Programm "von geradezu bedrückender politischer Aktualität". So erklingt zu Beginn die Ouvertüre zur Oper "Die Zauberflöte", in der Wolfgang Amadeus Mozart und sein Librettist Emanuel Schikaneder im Jahr 1791 die freimaurerischen Ideale von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität zeitlos gültig manifestiert haben.

Im Mittelpunkt des ersten Teils stehen Sätze aus der Suite "Romeo und Julia" des in der heutigen Ukraine geborenen Komponisten Sergej Prokofiew. Der zweite Teil des Programms gehört ganz den "Bildern einer Ausstellung" des russischen Komponisten Modest Mussorgsky. Das Finale des Zyklus' bildet "Das große Tor von Kiew".

Die Trombone Unit Hannover mit den acht Posaunisten Frederic Belli, Mateusz Dwulecki, Karol Gajda, Lars Karlin, Angelos Kritikos, Tomer Maschkowski, Tobias Schiessler und Michael Zühl hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Posaune in ihrer ganzen musikalischen Vielfalt zu präsentieren und einen neuen Blick auf die Schönheit ihres Klanges zu eröffnen. Die meisten Mitglieder des Oktetts spielen als Solisten in deutschen Spitzenorchestern.

Mit ihren vielfältigen Programmen, die klassische und zeitgenössische Musik, Originalwerke und Bearbeitungen kombinieren, ist die Trombone Unit Hannover im internationalen Konzertbetrieb aktiv (www.tromboneunithannover.de).

Hygieneregeln und Tickets

Tickets für 20 Euro über www.verein-coburg.de, im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann am Markt in Coburg (Tel. 09561/808712) oder an der Abendkasse. Freier Eintritt für Schüler und Studenten, Mitglieder der Coburger Tafel sowie Inhaber des Coburg-Passes. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Hygieneregelnred