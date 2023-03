Aufbruch-Serie in Franken: Polizei geht von überregionalen Tätern aus

Im Landkreis Coburg wurden am Donnerstagmorgen (23. März 2023) an zwei Orten mehrere Automaten ausgeraubt. Dies gab die Polizei Coburg in einer Pressemitteilung bekannt. Die zum Teil nicht vermummten Täter wurden von Videokameras gefilmt, befinden sich jedoch immer noch auf der Flucht.

Genau 24 Stunden später kam es in einem Fürther Hofladen zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem die Täter mehrere Automaten ausraubten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hilfe.

Mehrere Automaten im Landkreis Coburg ausgeraubt - Täter sind auf der Flucht

"In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurden im Landkreis gleich an zwei Stellen Verkaufsautomaten rabiat aufgebrochen", schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. In Neida seien gegen 05.10 Uhr insgesamt drei Automaten in ihrer Verkaufshütte von den Tätern bearbeitet worden: "Bei zwei von Ihnen wurde Geld entwendet, den dritten haben sie nicht aufbekommen", schildert Betreiberin Monika Taubmann gegenüber inFranken.de.

Videokameras hätten die Straftat aufgezeichnet: "Wir wissen, dass sie zu dritt waren. Einer war nicht einmal vermummt". Anhand ihrer Sprache vermutet Taubmann eine ost- oder südeuropäische Herkunft der Täter. Laut Taubmann hatte ein Unbekannter bereits im Sommer 2020 zweimal im Abstand von wenigen Wochen am selben Ort zugeschlagen, auch damals habe die Videokamera die Vorfälle aufgezeichnet, allerdings sei der Täter vermummt gewesen.

Auch im Weitramsdorfer Gemeindeteil Neundorf wurde ein Milchautomat aufgehebelt, andere Automaten im selben Verkaufsraum seien allerdings unangetastet geblieben. Wie die Polizei mitteilt, entstand beim Aufhebeln der Automaten ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro, während der entwendete Geldbetrag lediglich im unteren dreistelligen Bereich liege.

Weitere Automaten in Fürth aufgebrochen - Unbekannte fliehen mit Auto

Nur einen Tag später kam es in Fürth zu einem ähnlichen Vorfall: "Am Freitagmorgen gegen 05.10 Uhr hörte ein Landwirt Geräusche aus seinem Hofladen. Nachdem er sie angesprochen hatte, flohen zwei Unbekannten in einem Pkw", teilt Janine Mendel vom Polizeipräsidium Mittelfranken auf Anfrage von inFranken.de mit. Auch hier hätten die Täter zuvor mehrere Automaten im Hofladen aufgebrochen.

Die Polizei Coburg geht bei den Straftaten in Neida und Neundorf aufgrund vorliegender Erkenntnisse von überregionalen Tätern aus dem osteuropäischen Raum aus und bittet unter Telefonnummer 09561/645-0 um Zeugenhinweise.

