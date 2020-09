An Coburgs ältestem Gymnasium geht eine Ära zu Ende

Wer in den vergangenen Monaten Burkhard Spachmann getroffen hat, ist vielleicht erschrocken. Der stattlich gewachsene Oberstudiendirektor des Gymnasiums Casimirianum war nach einem Unfall auf Krücken angewiesen. Aber wer Burkhard Spachmann kennt, weiß aber, dass er nicht so leicht klein zu kriegen ist - vor allem dann nicht, wenn er sich mal wieder für "sein" Casi engagiert. Doch selbst, wenn der 64-Jährige mittlerweile von zwei Krücken auf nur noch einen Stock wechseln konnte, hat er sich entschieden, auf den Rat seiner Ärzte zu hören. Spachmanns Antrag auf Versetzung in den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen ist vom Kultusministerium zwar noch nicht beschieden worden - doch alle an der Schule stellen sich darauf ein, dass bereits zum 30. September Schluss sein wird.