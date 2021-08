Gutscheine für Kinder und Jugendliche: Wie die Stadt Coburg am Mittwoch (11. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, erhalten alle Coburger Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 16 Jahren einen Gutschein für das Freibad im Aquaria. "Besonders Kindern und Jugendlichen hat die Corona-Pandemie zu schaffen gemacht. Deshalb will die Stadt ihnen einen schönen Tag im Aquaria zum Plantschen, Schwimmen und Sonnenbaden ermöglichen – natürlich kostenlos," erläutert Oberbürgermeister Dominik Sauerteig die Aktion, die auf eine Initiative aus den Reihen des Stadtrates zurückgeht.

Veranstaltet wird die Aktion vom "Bündnis Coburg – die Familienstadt". "Wir freuen uns, dass sich zahlreiche unserer Bündnispartner mit den verschiedensten Ideen beteiligen und wir den Kindern und Jugendlichen somit viele tolle Aktionen anbieten können. Bewegungsangebote an Land oder im Wasser, Bastelaktionen, Kinderyoga oder Tauch- und Schwimmaktivitäten und vieles mehr warten auf die Kids“, freut sich Bianca Haischberger, Leiterin der Stabstelle "Bündnis Coburg – die Familienstadt".

Kostenloser Aufenthalt im Freibad: Gutscheine für Coburger Kinder und Jugendliche

"Während der Aktionstage haben Kinder Vorrang und wir können, dank der Unterstützung des Aquaria, an jedem dieser Tage 500 Kindern den Eintritt garantieren", so Haischberger weiter. Alle Coburger Kinder und Jugendlichen erhalten per Post einen Gutschein für einen freien Eintritt in das Freibad im Aquaria Coburg. Die Aktions-Montage finden am 16.08., 23.08., 30.08., 06.09. und 13.09. statt. Der Gutschein kann an einem der Aktions-Montage an der Kasse im Aquaria abgegeben und eingelöst werden.

Weitere Informationen zu den Aktionen sowie aktuelle Infos bei schlechtem Wetter gibt es unter www.coburg.de/buendnis-aktionstage