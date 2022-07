Vor den Sommerferien hat die Gemeinde Ahorn zusammen mit dem Betreiber des Lehrschwimmbades der Thermalbad Service GmbH Schaumiges vor, heißt es in einer Mitteilung. Am 22. Juli verwandle sich das Ahorner Lehrschwimmbad ab 14 Uhr "in ein riesiges Schaum-Becken". Ein "Spaß für Groß und Klein", wie die Gemeinde Ahorn ihre Veranstaltung beschreibt.

Dank der Schaumkanone der Thermalbad Service GmbH fülle sich das Becken mit vielen schaumigen „Blubber-Blasen“. Der Vorteil in Ahorn sei dabei, "dass der Hubboden bis auf das Maximum von 30 cm hochgefahren werden kann und so auch die Kleinsten bereits im Schaum spielen können".

„Die Kinder haben in den letzten Jahren der Pandemie viel zurückstecken müssen, daher war es an der Zeit ein unvergessliches Event für alle großen und kleinen Wasserratten auf die Beine zu stellen“, so 1. Bürgermeister der Gemeinde Ahorn, Martin Finzel.

"Ein Event für Groß und Klein: Neben ganz viel Schaum, der natürlich bei einer Schaumparty nicht fehlen darf, werden auch verschiedene Spiele für die Kinder angeboten werden. Der Eintritt ist geringgehalten, für gerade mal 2,- € können die Kinder, und auch die Erwachsenen, von 14 bis 18 Uhr den besonderen Bade-Schaum-Spaß erleben."