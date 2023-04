Ahorn: Resistente Pflanzen gegen den Wassermangel - Landschaftspfleger legt Testflächen an

Wie die Gemeinde Ahorn erklärt, ist Wassermangel seit den Hitzesommern der letzten Jahre für Privathaushalte, vor allem aber auch für Kommunen, zum Problem geworden. Wie kann kostbares Wasser gespart und Anpflanzungen auf trockene Zeiten vorbereitet werden? Wie kann der Gießaufwand und damit auch die Pflege reduziert werden? Wie können Anpflanzungen auch in der warmen Sommerhitze bestehen?

Mit diesen Fragen hat sich Oliver Ullrich, als Natur- und Landschaftspfleger der Gemeinde Ahorn intensiv beschäftigt und gestaltet nun zwei Blumeninseln in Ahorn als Testflächen neu. Zum einen möchte sich die Gemeinde Ahorn damit den klimatischen Veränderungen anpassen, zum anderen testet man pflegeleichtere und ganzjährig blühende Anpflanzungen. Die beiden neu entstehenden Blumeninseln dienen dabei als Versuchsobjekt, in wie weit diese Möglichkeit der Bepflanzung auf andere gemeindliche Flächen übertragen werden kann. Die noch zu verwertenden Pflanzen werden für Ersatz- und Nachpflanzungen verwendet werden.

Der Ansatz dabei ist der Naturgarten, bzw. die Ansaat trockenheitsverträglicher Pflanzen. Der Naturgarten besitzt oft eine ca. 20 Zentimeter starke Auflage aus Mineralbeton, Kies oder Sand statt Mutterboden. Diese bildet die Basis für artenreiche, magere Blühflächen, die auf diesem mineralischen Substrat hervorragend gedeihen. Tiefwurzler und Gehölze im Naturgarten reichen bis in den darunterliegenden Unterboden, der durch die Deckschicht vor schneller Austrocknung geschützt ist. Die Pflanzen bilden hier besonders tiefgreifende und effektive Wurzelgeflechte aus, um leichter an das in tieferen Bodenschichten enthaltene Wasser zu gelangen. Oder sie ziehen bei anhaltender Trockenheit vorübergehend ein, um beim nächsten Regenguss wieder üppig zu sprießen.

Oliver Ullrich hat dazu verschiedene Sträucher ausgewählt, die sich hierzu besonders eigenen und von Frühling bis Herbst ihre Blütenkraft verstreuen. 1. Bürgermeister Martin Finzel ist sichtlich stolz mit Oliver Ullrich einen ausgebildeten Natur- und Landschaftspfleger zu haben, der mit viel Fachwissen und Herzblut die Planung und Gestaltung umgesetzt hat: „Hier zeigt sich wie wichtig ein guter Bauhof und gut qualifizierte Mitarbeiter für eine Gemeinde sind. So kann auf breites Fachwissen zurückgegriffen werden, um in Zeiten des Klimawandels bestmöglich aufgestellt zu sein.“

Die beiden Testflächen befinden sich im Hauptort Ahorn – eine Fläche direkt in der Nähe des Rathauses, die zweite Fläche an der westlichen Ausfahrt der Hauptstraße auf die Bundesstraße 303.