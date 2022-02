Am Donnerstagabend, 24. Februar 2022, gegen 19.20 Uhr, fuhr eine 61-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Rödental der A73 in Fahrtrichtung Süden. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Coburg mit.

Weil sie die Autobahn hier aber nicht verlassen wollte, wendete sie im Abfahrt-Ast und fuhr wieder Richtung Hauptfahrbahn – entgegen der Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer erkannte die Situation und bremste stark bei eingeschalteter Warnblinkanlage. Dadurch erkannte die Autofahrerin ihren Fehler und wendete erneut. Sie fuhr anschließend weiter in Richtung Süden.

Polizei sucht weitere Zeugen, die gefährdet worden sind

Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und das Kennzeichen der Autofahrerin notiert. Dadurch konnte sie von der Polizei ermittelt und vernommen worden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Coburg bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und eventuell gefährdet wurden, sich bei der Polizei zu melden. Sie Nummer lautet: 09561/645-211.