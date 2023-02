"6 Tolle Tage" in Coburg vom 16. Februar bis zum 21. Februar 2023

Schausteller mit Fahrgeschäften und Speisen und Getränke erwarten die Besucher

erwarten die Besucher Faschingsumzug "Gaudiwurm" am Sonntag (19. Februar 2023) als Highlight der Veranstaltung

als Highlight der Veranstaltung Coburger Märkte ziehen währenddessen um

In Coburg beginnen am kommenden Dienstag (14. Februar 2023) die Aufbauarbeiten für die "6 tollen Tage" auf dem Coburger Marktplatz. Ab dem 16. Februar warten die Schausteller mit Fahrgeschäften und allerlei Leckereien auf viele Besucher*innen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Ein Höhepunkt werde der "Gaudiwurm" am 19. Februar.

"6 Tolle Tage" auf dem Coburger Marktplatz: Marktstände ziehen solange um

Auf die Coburger Märkte müsse aber niemand verzichten. Beginnend mit dem Wochenmarkt am Mittwoch, 15. Februar, ziehen alle Marktstände in die Spitalgasse.

Mit dem Obst- und Gemüsemarkt am 24. Februar sollen die Markthändler und Markthändlerinnen wieder auf den Marktplatz zurückkehren.

