Für die Original Prinz Albert Blasmusik (OPA) ist es die größte Herausforderung der vergangenen Jahre. Zwei Stunden "Wiesn-Hits" wollen sie am Samstagabend präsentieren, in voller Besetzung und wie immer hemmungslos bunt. Per Livestream im Internet bieten sie ein "oktOPAfest.reloaded". "Wir spielen die beliebtesten Hits aus unserer Show an einem geheimen Ort und jeder kann daheim am Rechner dabei sein", erklärt OPA-Chef Christian Limpert. Was für die Zuschauer nach einer bunten Oktoberfestparty aussehen soll, ist viel Arbeit im Hintergrund: einen Corona-kompatiblen Bühnenplan mussten sie erstellen, Sicherheitsauflagen abklären, Regiepläne erstellen. Und da viele OPAs von weit her anreisen, hieß das auch, viele Corona-Tests. "Alle negativ", sagt Limpert, der selbst für das Konzert aus Wien nach Coburg gekommen ist.

Vier Kameras fangen das Livekonzert der 25 OPA-Musikerinnen und Musiker gleichzeitig ein, Licht, Bühne, aufwendige Tontechnik. "Das Publikum wird uns fehlen", sagt Sänger Lukas Döhler. "Wir alle wissen nicht, wie das ist, für unsichtbare Fans zu spielen, die eben nicht direkt vor der Bühne stehen."

Das Passende zu essen und zu trinken

Damit auch daheim im Wohnzimmer ein bisschen Wiesnstimmung aufkommt, haben die OPAs ein eigenes "oktOPAfest-Carepaket. "Mit unserem eigenen Festbier vom Grosch, Bratwürsten, Senf und gebrannten Mandeln", erzählt Döhler stolz. "Das ist quasi die freiwillige Eintrittskarte." OPA-Fans können sich das Carepaket bei der Tankstelle Walther in Coburg, der Brauerei Grosch in Rödental oder der Destillerie Möbus in Bad Rodach abholen.

Für die technische Umsetzung des Livestreams hat sich die OPA-Blasmusik das Coburger Internetfernsehen ITV-Coburg zur Seite geholt. "Wir sind überzeugt von der Livequalität der OPAs," erklärt Projektverantwortlicher Andreas Leopold Schadt. Ab 20.15 Uhr wird ITV-Coburg das "oktOPAfest.reloaded" auf der Website www.itv-coburg.de ausstrahlen. Zuschauen ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Hintergrund

Seit 2014 zaubert die Original Prinz Albert Blasmusik (OPA) mit ihrem oktOPAfest im Herbst echte Wiesnstimmung auf den Coburger Schlossplatz. Die fulminante Blasmusikshow der 35 Musikerinnen und Musiker genießt längst Kultstatus, das Festzelt mit rund 1400 Plätzen ist jedes Jahr in wenigen Minuten ausverkauft.

Wissenswertes um das "oktOPAfest.reloaded"

Präsentiert von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels.

Mit Untersützung von: Autohaus Ernst, BID Bayerischer Inkasso Dienstag, Brauerei Grosch,

Coburg Marketing, Destillerie Möbus, Maddox, st werbetechnik, Tankstelle Walther Coburg

Wöhner

Die Livesendung ist zu sehen am:

Samstag, 10. Oktober 2020, von 20.15 bis ca. 22.15 Uhr

auf www.itv-coburg.de / Eintritt frei ?

Das "oktOPAfest-Tragerl"

4 Flaschen Grosch oktOPAfest-Bier, 2 eingeschweißte Bratwürste der Metzgerei Streng,

1 Glas Bier-Senf, 2 Fläschen OPA-Schnaps, 1 Tütchen gebrannte Mandeln; erhältlich bei Tankstelle Walther Coburg, Gasthof Grosch Rödental, Destillerie Möbus Bad Rodach