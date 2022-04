Am Freitagabend ereigneten sich im Dienstbereich der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth in der Zeit von 19 bis 23 Uhr auf der A9 und auf der A70 mehrere Verkehrsunfälle. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Grund für die Unfälle war demnach die vorherrschende Schlechtwetterlage, die für teils schneebedeckte und vereiste Straßen sorgte - und eine diesbezüglich nicht angepasste Geschwindigkeit der verunfallten Verkehrsteilnehmer.

Wintereinbruch: Zahlreiche Unfälle im Raum Bayreuth auf A9 und A70

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Pegnitz geriet auf der A9 bei Creußen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem Wagen einer 39-jährigen Fahrerin aus Berlin. Hierbei wurde die Beifahrerin des Pegnitzer Fahrzeugführers leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Kurz darauf geriet ein 20-jähriger Mann aus Bayreuth, der mit seinem Kleinbus die A9 bei Bayreuth in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Bayreuth fuhr im Nachgang über ein auf der Fahrbahn liegendes Trümmerteil. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von cirka 2000 Euro.

Zur Bergung, Verkehrssicherung und Fahrbahnreinigung waren die Feuerwehren aus Bayreuth und Trockau, das THW Bayreuth und die Autobahnmeisterei Trockau eingesetzt.

Aus gleichen Gründen geriet auf der A9 zwischen Plech und Pegnitz in nördlicher Fahrtrichtung ein 25-jähriger Autofahrer aus Grafenwöhr ins Schleudern und prallte mit seinem Fahrzeug in die Schutzplanke der Autobahn. Hierbei wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Nürnberg schleuderte gegen 22.30 Uhr in gleicher Fahrtrichtung (jedoch weiter in Richtung Berlin) zunächst in die Mittelschutzwand und anschließend in die rechte Leitplanke. Dabei touchierte sie noch einen Lkw polnischer Zulassung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Bayreuth gebracht. In dem sich bildenden Stau fuhr eine 53-jährige Opelfahrerin aus dem Landkreis Hof auf einen Werkstattwagen einer Firma aus Nürnberg auf. Dabei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Die Feuerwehr konnte die Fahrzeuge von der linken Fahrspur auf den Standstreifen schaffen. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Auf der A70 bei Schirradorf schleuderte ein unbekannter Autofahrer in die Außenschutzplanke der Autobahn in östlicher Fahrtrichtung und entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle - ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher hatte sich vor seinem Verschwinden offensichtlich noch die Zeit genommen, seine eigenen Trümmerteile auf und außerhalb der Fahrbahn teilweise einzusammeln.

Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth hat diesbezüglich Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise abgeben können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 an die VPI Bayreuth zu wenden.