Das Hochschulranking von Studycheck setze sich aus der Sternebewertung und der Weiterempfehlungsrate zusammen. Das Besondere daran: Es seien die Studierenden, die ihre Hochschule bewerten. Mehr als 70.000 Bewertungen machten das Ranking aussagekräftig, wie die Universität Bayreuth erklärt.

Die Universität Bayreuth sei für das vergangene Jahr durchschnittlich mit 8,73 von 10 Punkten bewertet worden. Damit belege Bayreuth Platz 5 der deutschen Universitäten. In Bayern liege Bayreuth sogar auf Platz 3. "2020 war Bayreuth noch auf Platz 6 in Deutschland gelegen, 2019 und 2018 auf Platz 12", heißt es.

Für das aktuelle Ranking würden für Bayreuth 670 Bewertungen berücksichtigt. "Besonders hervor stechen dabei die Studieninhalte und die Bibliotheken (je 4,2 von 5 Sternen). Mit einer Weiterempfehlungsquote von 94 Prozent ist die Universität Bayreuth eine der beliebtesten in ganz Deutschland", so die Uni.

Bei den Umfragen unter den Studierenden hätten 81 Prozent gegenüber Studycheck geäußert, dass der Campus "sehr schön" sei. Der Campus sei es auch, der viel Raum lässt, um Freunde zu treffen oder zu lernen. 78 Prozent bestätigten laut Uni bei der Studycheck-Umfrage, dass es genügend Orte zum Lernen am Campus gebe. 75 Prozent hätten zudem geäußert, dass "sie immer Platz in den Hörsälen finden". Besonders ausgezeichnet fänden die Studierenden das Hochschulsportangebot. 94 Prozent seien "begeistert von dessen Vielfalt".

Wer sich weiter über die Studiengänge an der Universität Bayreuth informieren möchte, sei eingeladen, am Samstag, 19. Februar 2022, am digitalen Hochschulinformationstag teilzunehmen. Weitere Informationen dazu auf: www.hit.uni-bayreuth.de.