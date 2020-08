Auto brennt komplett aus: Auf der B22 in Eckersdorf im Landkreis Bayreuth geriet am Sonntagabend (16. August 2020) ein Pkw in Brand. Der Fahrer reagierte glücklicherweise schnell - weswegen kein Schaden an Gebäuden entstanden ist. Das berichtet die Polizei.

Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der B22 von Eckersdorf Richtung Busbach. In der Ortsdurchfahrt Eschen kam ihm ein Brandgeruch in die Nase. Glücklicherweise fuhr er noch bis zum Ortsausgang, sodass keine Gebäude gefährdet wurden.

Betriebsstoffe ausgelaufen: B22 mehrere Stunden gesperrt

Aus seinem Fahrzeug konnte der 37-Jährige unverletzt aussteigen. Allerdings brannte das Auto noch vor dem Eintreffen der örtlichen Feuerwehren vollständig aus. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehrkräfte aus Donndorf, Eschen, Glashütten, Mistelbach und Oberwaiz. Sie reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um.

Weil Betriebsstoffe aus dem Auto ausgelaufen waren, musste die Straße bis Mitternacht vollständig gesperrt werden. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt.

Auch in Tettau kam es im August zu einem folgenschweren Brand. Zwei Tiere kamen dabei ums Leben. Die ganze Geschichte gibt es hier.