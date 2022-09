Tierheim Bayreuth päppelt kleine "Motte" wieder auf - wer kennt das Tier?

Im Tierheim Bayreuth sitzt derzeit das Kaninchen "Motte". Die Häsin wurde am Dienstag (13. September 2022) von einem Passanten am Saaser Berg in Bayreuth aufgefunden. Nach kurzer Rücksprache brachte er das Häschen ins Tierheim. "Sie konnte sich nicht einmal bewegen, nicht fressen, keinen Kot absetzen", beschreibt eine Tierpflegerin den verwahrlosten Zustand des Tiers im Gespräch mit inFranken.de.

Tierheim Bayreuth: Hase in grausamem Zustand - "mussten eine Pause machen"

Im Tierheim angekommen, nahmen sich die Pfleger*innen dem Häschen an. "Motte" war komplett verzottelt: "Da waren Blätter, Dornen und Gestrüpp im Fell. Mit kämmen ist man da nicht mehr weit gekommen." Deswegen wurde "Motte" zuerst einmal geschoren. "Am Hinterteil hat die Schermaschine dann fast den Geist aufgegeben, da mussten wir eine Pause machen", so die Tierpflegerin. Kaninchenhaut sei besonders dünn, weswegen sich eine solche Arbeit sowieso als schwierig gestalte. "Motte" habe sich jedoch gut geschlagen: "Sie war total brav und hat toll stillgehalten", freut sich die Tierpflegerin.

"Ich denke, dass sie auch an Menschen gewöhnt ist. Häschen sind zwar Fluchttiere und finden es blöd, wenn man sie so lange festhält, aber sie war lieb und war auch nach dem Scheren nicht verstört oder dergleichen." Daraufhin musste Motte wegen eines entzündeten Auges noch zum Tierarzt. "Das kann auch oft auf Zahnprobleme hinweisen. Es ist aber glücklicherweise nur eine Bindehautentzündung, die wir jetzt behandeln." Wie lange "Motte" letztendlich alleine draußen unterwegs war, kann niemand sagen. "Das Fell von Angora-Hasen, zu denen 'Motte' vermutlich auch zählt, ist eh immer schwierig, aber was wir da gesehen haben, war schon heftig."

Auch, ob sie ausgesetzt wurde, weggelaufen oder ausgebrochen ist, wisse man nicht. Bisher befinde man sich auf der Suche nach den Besitzer*innen oder Personen, die "Motte" wiedererkennen - wer etwas dazu sagen kann, solle sich bitte telefonisch im Tierheim melden. "Der Finder hat auch erklärt, dass er sie möglicherweise nehmen würde, sollte sich niemand melden." Bis dahin bleibt "Motte" im Heim. "Sie ist auf jeden Fall über den Berg. Sie trinkt, frisst und bewegt sich in ihrem Gehege mittlerweile auch", freut sich die Tierpflegerin des Tierheims Bayreuth.