Der Stadtjugendring führt in diesem Jahr erstmals die Vollversammlung in Hybrid-Format durch. Diese wird, laut Pressemitteilung des Stadtjugendrings Bayreuth, am 23.03.2021 (ab 19 Uhr) stattfinden.

Einige Vertreter aus dem Vorstand werden die Vollversammlung aus dem ZENTRUM (Äußere Badstraße) heraus leitet. Die Delegierten und Gäste können über die Plattform ZOOM an der Versammlung teilnehmen.

Interessierte und die weitere Öffentlichkeit hat auch die Möglichkeit über Facebook live die Versammlung zu verfolgen. Über die Facebook-Seite des Jugendrings wird die Versammlung ebenfalls übertragen (https://www.facebook.com/stadtjugendring.bayreuth).