Am Sonntag, 25. Juli 2021, kommt das mobile Impfteam für Landkreis und Stadt Bayreuth nach Seybothenreuth. Von 10:30 bis 14:30 Uhr können in der Mehrzweckhalle am Rathausplatz alle, die sich noch impfen lassen möchten, ohne Terminvereinbarung vorbeikommen und sich impfen lassen. Die Impfwilligen haben dabei die Wahl zwischen zwei Impfstoffen, dem mRNA-Impfstoff von BioNtech, bei dem eine Zweitimpfung erforderlich ist, sowie dem Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verimpft wird. Das teilt das Landratsamt Bayreuth mit.

Aufgrund der großen Auslastung des mobilen Impfteams werden die einzelnen Gemeinden zunächst nur einmal angefahren werden können. Daher bitten die Verantwortlichen der Impfkoordination im Landratsamt eingehend darum, in allen Vereinen und Einrichtungen in den Gemeinden die jeweils festgelegten Termine publik zu machen, so dass alle Impfwilligen diese Gelegenheit auch nutzen können, sich vor Ort ohne organisatorischen Aufwand impfen zu lassen.