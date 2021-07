Schwerer Unfall in der Fränkischen Schweiz: Am Sonntagvormittag (18.07.2021) hat es einen schweren Verkehrsunfall in Waischenfeld gegeben.

Laut ersten Informationen gab es einen Frontalzusammenstoß, bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich laut dem Polizeipräsidium Oberfranken in der Fischergasse 27 in Waischenfeld im Kreis Bayreuth. Aktuell ist die Straße komplett gesperrt. Die Verletzten werden vom Rettungsdienst versorgt.

