Bayreuth/Himmelkron/Bad Berneck vor 1 Stunde

Autobahn-Sperrung

Am Wochenende Sperrungen auf der A9 - das müssen Autofahrer beachten

Auf der A9 bei Bayreuth kommt es am kommenden Wochenende (29./30. Juli) zu einer Sperrung aufgrund von Bauarbeiten. Diese beginnt am Samstagabend und enden planmäßig am Sonntagmorgen.