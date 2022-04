Bayreuth/Pegnitz/Haag vor 44 Minuten

Verkehrsunfälle

Schneechaos auf der A9: Winter-Wetter sorgt für Unfälle und Verletzte - mehrere Fahrer mit Sommerreifen unterwegs

Der Wintereinbruch am Freitag (08.04.2022) hat am Abend und in der Nacht vielerorts in Franken für Verkehrschaos gesorgt. Auch auf der A9 kam es zu mehreren, teils schweren Verkehrsunfällen.