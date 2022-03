Die Stadt und der Landkreis Bayreuth sowie die Landkreiskommunen entlang des Weißen und Roten Mains rufen zur gemeinsamen Beteiligung beim Müllsammeln am Fluss auf. Wie das Landratsamt Bayreuth erklärt, richtet sich der Aufruf an Vereine, Schulklassen, engagierte Einzelpersonen oder Familien.

Mit dem Aktionsjahr will das Netzwerk Main (Link: https://www.netzwerkmain.de/) in diesem Jahr zusammen mit vielen Partnern entlang des gesamten bayerischen Mains von den zwei Quellen bis zur Mündung den Fluss in den Mittelpunkt stellen. Rund um den Weltwassertag der Vereinten Nationen (Link: https://unric.org/de/weltwassertag-2020/), der vor fast 30 Jahren ins Leben gerufen wurde, um darauf aufmerksam zu machen, dass nach wie vor zwei Milliarden Menschen weltweit ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, sollen Müllsammelaktionen stattfinden.

Denn die Müllverschmutzung der Flüsse stellt für Mensch und Umwelt ein großes Problem dar: „Flüsse sind Lebensraum für vielfältige Tier- und Pflanzenarten, die durch die Vermüllung gefährdet werden. Insbesondere Plastikabfälle bleiben häufig nicht in den Flüssen oder am Flussufer liegen, sondern werden bis ins Meer transportiert, wo diese wiederum für die dort lebenden Arten gefährlich werden.“, erklärt Robin Fischer, Abfallberater im Landratsamt Bayreuth. Auch die Gefahr von Mikroplastik für Mensch, Tier und Umwelt sei nicht zu unterschätzen. Besser also, die Abfälle landen gar nicht erst in der Natur.

Um die Ökosysteme der Flüsse und Flussauen rund um Roten und Weißen Main in unserer Region zu erhalten, beteiligt sich auch die Region Bayreuth an den Müllsammelaktionen. Die Kommunen rund um den Weißen Main, Bischofsgrün und Bad Berneck, sowie am Roten Main, von Creußen über Bayreuth bis Heinersreuth, organisieren gemeinsam verschiedene Sammelaktionen. Auch das Regionalmanagement und die Abfallberatungsstellen der Stadt und des Landkreises Bayreuth unterstützen die Aktion.

Mitmachen können alle – Schulklassen, Vereine, Familien und Privatpersonen!

Nähere Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten, Ablagestellen und den bereits geplanten Aktionen gibt es im Internet unter diesem Link:

https://www.rotmainauenweg.de/mein-main-muss-sauber-sein/