Pegnitz, Pottenstein, Betzenstein, Plech: Problemmüllsammlung erfolgt am Samstag

Das Umweltmobil des Landkreises Bayreuth kommt laut dem Landratsamt Bayreuth am Samstag, 8. Juli 2023, nach Pegnitz, Pottenstein, Betzenstein und Plech. Hier die Haltestationen und -zeiten:



08:00 - 08:30 Uhr Pegnitz Neudorf, Feuerwehrhaus

08:45 - 09:45 Uhr Pegnitz Pegnitz, Parkplatz an der Christian-Sammet-Halle

10:00 - 10:30 Uhr Pottenstein Tüchersfeld (Parkplatz am Zeckenstein)

10:45 - 11:45 Uhr Pottenstein Pottenstein, Bauhof / Recyclinghof (Langer Berg)

12:30 - 13:15 Uhr Pottenstein Regenthal, Sportplatz (Weinstraße)

13:30 - 14:00 Uhr Betzenstein Weidensees, Vereinsheim (bei Hs. Nr. 53)

14:15 - 14:45 Uhr Betzenstein Betzenstein, Feuerwehrhaus (Hauptstraße 63)

15:00 - 16:00 Uhr Plech Wertstoffhof (Am Liegerberg)

16:15 - 16:45 Uhr Plech Bernheck, Parkplatz Schützenheim (Bernheck 71)

Neuerdings werden bei der Problemmüllsammlung auch Elektrokleingeräte angenommen. Unter Elektrokleingeräte fallen alle Geräte, welche mittels Stecker und/oder Batterien bzw. Akkus betrieben werden und eine Abmessung von 50 Zentimetern nicht überschreiten. Die Anlieferer werden jedoch gebeten, sofern es möglich ist, Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel vor der Abgabe aus den Geräten zu entfernen und diese separat dem Entsorgungspersonal zu übergeben.

Die Anlieferung am Umweltmobil ist gemeindeübergreifend, aber nur zu den offiziellen Standzeiten gestattet. Unkontrollierte Ablagerungen können Mensch und Umwelt schädigen und verzögern die Sammelaktion. Weitere Informationen erhalten Sie im Landratsamt Bayreuth, Telefon 0921 728401.