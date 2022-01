Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und Landrat Florian Wiedemann haben in einer gemeinsamen Initiative die Unternehmen der Region dazu aufgerufen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Corona-Schutzimpfung zu motivieren, wie das Landratsamt Bayreuth berichtet.

„Handwerk, Handel und Industrie leiden seit nunmehr gut zwei Jahren auch in der Region Bayreuth unter den Auswirkungen der weltweiten COVID-19 Pandemie. Egal ob 3G am Arbeitsplatz oder Einschränkungen von der Produktion bis hin zum Vertrieb – Corona erschwert in vielen Fällen die betrieblichen Abläufe“, argumentieren Ebersberger und Wiedemann in ihrem Aufruf, der mit Hilfe der Wirtschaftskammern an die Unternehmen kommuniziert wurde.

Aufgrund der stark wachsenden Infektionszahlen in der aktuellen Omikron-Welle sei zudem davon auszugehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wertvollstes Gut und wesentlicher Produktionsfaktor nach einer Infektion nicht nur für die Dauer der Quarantäne, sondern auch durch die Folgen der bislang noch wenig erforschten Long-Covid-Erkrankung ausfallen könnten oder zumindest beeinträchtigt seien. In Zeiten des Fachkräftemangels könne dies für viele Unternehmen und deren Fortbestand ein existentielles Risiko bedeuten.

Landrat und Oberbürgermeister appellieren daher an die Unternehmen der Region, ihre Mitarbeiter zu motivieren, sich gegen das Corona-Virus zu impfen und damit solidarisch zum Schutz der vulnerablen Personengruppen, aber auch zum Schutz von sich selbst beizutragen. Die Auslastung der Impfzentren in Bayreuth und Pegnitz erlaube aktuell eine Terminzuweisung noch am selben oder am Folgetag.