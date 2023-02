Ein Fall von Trunkenheit am Steuer hat sich am vergangenen Dienstag (21. Februar 2023) ereignet, als Beamte in Hollfeld auf zerstörte Verkehrsschilder aufmerksam wurden.

Den Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land zufolge setzte sich die Frau gegen 23.30 Uhr offensichtlich stark betrunken in ihr Fahrzeug, streifte in Hollfeld eine Mauer und überfuhr bis zu ihrem Wohnort noch mehrere Verkehrsschilder und Leitpfosten.

Betrunkene Fahrerin muss Führerschein in Hollfeld abgeben

Zu Hause angekommen, legte sich die Frau schlafen und musste durch die eintreffenden Polizeibeamten geweckt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin musste die Verkehrssünderin ihren Führerschein sofort abgeben.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde aber niemand bei der Trunkenheitsfahrt. Nun wird sich die Frau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol rechtfertigen müssen.

Auch aus der Region: "Bittere Nachrichten für alle Badegäste": Bayreuther Stadtbad muss für unbestimmte Zeit schließen

Vorschaubild: © Mikhaylov Oleg