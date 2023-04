Diese 7 Sushi Restaurants in Bayreuth solltest du kennen

Das japanische Gericht aus erkaltetem, gesäuertem Reis und weiteren Zutaten wie Fisch, Gemüse, Tofu-Varianten und Ei ist auch in Deutschland sehr beliebt.

Möchtest du in Bayreuth Sushi essen gehen, bietet sich dir eine große Auswahl. Welche Restaurants einen Besuch wert sind, verraten wir dir auf Basis der Google-Bewertungen.

Die besten Sushi-Restaurants in Bayreuth - laut Google-Bewertungen

1# Maison Asian Cuisine & Sushi Bayreuth

Ganze 4,9 Sterne erhielt das Maison Asian Cuisine & Sushi Bayreuth. Auf der Speisekarte stehen eine Vielzahl an klassischen und besonderen Rolls wie die "Potato Deluxe" mit Süßkartoffel, Avocado, Gurke und Tofu. Hier wird jedoch nicht nur Sushi angeboten, sondern auch authentisches vietnamesisches Essen.

Dazu gehören Reisgerichte, Suppen und Nudelgerichte. Dazu schreibt ein Nutzer: "Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Sushis und auch anderer Spezialitäten. Die Bedienung und die Köche geben sich größte Mühe und das Essen wird jedes Mal kreativ angerichtet." Ernährst du dich vegetarisch, kannst du hier auch eine umfangreiche Auswahl an vegetarischen Gerichten finden.

Adresse: Kanalstraße 5, 95444 Bayreuth

Kanalstraße 5, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:30 und von 17:30 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:30 und von 17:30 bis 22:00 Uhr. Telefon: 0921 99007206

0921 99007206 Webseite: https://maison-restaurant-bayreuth.de/

2# Miss Vietnam

Mit 4,6 Sternen überzeugte das Miss Vietnam. Das vietnamesische Restaurant bietet Gerichte aus der vietnamesischen Küche sowie Sushi an. Ein Nutzer schreibt: "Tolles Sushi-Restaurant in Bayreuth. Der Service ist sehr zuvorkommend und freundlich. Beim Sushi wird eine wirklich große Auswahl angeboten, hier ist für jeden etwas dabei.

Eine Zusammenstellung von verschiedenen veganen Sushisorten war problemlos möglich. Geschmacklich absolut hervorragend! Auch optisch sehr ansprechend angerichtet." Ernährst du dich vegan oder vegetarisch, kannst du hier also problemlos essen gehen. Die vietnamesisch angehauchte Inneneinrichtung lädt dich zum Verweilen ein und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Adresse: Maximilianstraße 29, 95444 Bayreuth

Maximilianstraße 29, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 21:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 21:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 0921 51672929

0921 51672929 Webseite: https://www.facebook.com/MissVietnamRestaurant

3# Lamondi

Auch das Lamondi konnte 4,6 Sterne erlangen. Zentral am Bahnhof gelegen, lässt sich das Restaurant sehr gut erreichen. Ein besonderes Highlight ist hier die beleuchtete Wand im Schachbrettmuster, durch welche eine moderne und gemütliche Atmosphäre geschaffen wird.

Dazu schreibt ein Nutzer: "Das Ambiente ist ansprechend und gemütlich. Die Speisen werden auf eine andere, unerwartete und kreative Art präsentiert. Das Lamondi überrascht mit jedem Gericht. Es bietet abwechslungsreiche Kulinarik auf hohem Genuss-Niveau." Auf der Speisekarte stehen Sushi sowie verschiedene mediterrane Speisen. Von einer Nutzerin wird dir der "Sushi Mix Lamondi" empfohlen. Auch vegetarische und vegane Gerichte werden von dem Restaurant angeboten, sodass jede*r etwas für sich finden kann.

Adresse: Bahnhofstraße 23, 95444 Bayreuth

Bahnhofstraße 23, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 09:00 bis 14:00 und von 17:00 bis 23:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 09:00 bis 14:00 und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Telefon: 0921 2305699

0921 2305699 Webseite: https://www.facebook.com/people/Lamondi/100065332156770/

4# Wagaya Bayreuth

Für das Wagaya Bayreuth gab es insgesamt 4,5 Sterne. Der Begriff "Wagaya" bedeutet dabei so viel wie "Unser Haus". Damit soll die traditionelle japanische Gastfreundschaft ausgedrückt werden. Die umfangreiche Sushi-Karte garantiert, dass jede*r etwas für sich finden kann. Möchtest du gerne einmal etwas Neues probieren, kannst du sicher bei den "Special Rolls" fündig werden.

Hier gibt es beispielsweise die "Shimai", eine Rolle mit Lachs, Avocado, Gurke und Cream Cheese mit süßem Omelette umwickelt. "Das Sushi hier ist wirklich von höchster Qualität, sehr lecker und auch sehr elegant angerichtet. Zudem ist das Personal sehr freundlich und zuvorkommend", lobt eine Nutzerin. Für Gäste, die nicht nur Sushi essen wollen, gibt es außerdem Gyoza-Teigtaschen, Nudelgerichte, Reisgerichte und Salate.

Adresse: Richard-Wagner-Straße 31, 95444 Bayreuth

Richard-Wagner-Straße 31, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr.

Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Telefon: 0921 79315111

0921 79315111 Webseite: https://www.facebook.com/wagaya.bayreuth/?locale=de_DE

5# Maguro Fine Asian Cuisine

Die Maguro Fine Asian Cuisine überzeugte mit 4,4 Sternen. Das panasiatische Restaurant bietet kreative Sushi-Kreationen sowie ausgewählte Spezialitäten aus ganz Asien an. Dabei werden sowohl traditionelle Gerichte gekocht als auch hauseigene Interpretationen davon. Deine Speisen kannst du in einem modernen, gemütlichen und zeitlosen Ambiente genießen. Im Sommer kannst du es dir auch auf der Terrasse des Restaurants gemütlich machen.

"Sehr gutes und qualitativ tolles Sushi. Auch die Vorspeisen waren super lecker. Die Bedienung freundlich und die Atmosphäre sehr angenehm!", lobt eine Nutzerin. Montag bis Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr wird eine spezielle Mittagskarte angeboten.

Adresse: Hohenzollerring 72, 95444 Bayreuth

Hohenzollerring 72, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 16:00 bis 22:30 Uhr. Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 16:00 bis 22:30 Uhr.

Montag bis Samstag von 16:00 bis 22:30 Uhr. Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 16:00 bis 22:30 Uhr. Telefon: 0921/60808537

0921/60808537 Webseite: https://maguro-bayreuth.de/

6# IBoba Asia Imbiss & Bubble Tea

Mit ebenfalls ganzen 4,5 Sternen überzeugte der IBoba Asia Imbiss & Bubble Tea. Der Imbiss ist zentral am Bahnhof gelegen und kann somit sehr gut erreicht werden. Angeboten werden diverse asiatische Reis- und Nudelgerichte sowie Sushi. Die Auswahl an vegetarischen Gerichten ist sehr umfangreich.

Ein Nutzer schreibt: "Das Essen ist wirklich ausgezeichnet und authentisch. Personal ist sehr freundlich und bemüht. Ich empfehle es immer sehr gerne weiter." Das Essen kannst du zum Mitnehmen bestellen oder dir liefern lassen. Außerdem gibt es einige Plätze im Imbiss selbst, sodass du auch vor Ort deine liebsten Speisen genießen kannst.

Adresse: Bahnhofstraße 2C, 95444 Bayreuth

Bahnhofstraße 2C, 95444 Bayreuth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 14:30 und von 16:30 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:00 bis 14:30 und von 16:30 bis 22:00 Uhr. Telefon: 0921 16316979

0921 16316979 Webseite: https://www.iboba-imbiss.de/

7# Gourmet Tempel Bayreuth

Für den Gourmet Tempel gab es 4,4 Sterne. Hier zaubern die Köche traditionelle asiatische Gerichte. Dabei reicht die Küche von chinesischen über thailändische bis hin zu mongolischen Speisen und auch Sushi. Besonderer Wert wird hier auf frische und qualitativ hochwertige Zutaten gelegt.

Montag bis Freitag wird von 11:30 bis 14:30 Uhr ein Mittagsbuffet nach dem Stil "All you can eat and drink" angeboten. Bei dem all you can drink sind alle alkoholfreien Getränke sowie Heißgetränke eingeschlossen. Abends gibt es von 17:30 bis 22:00 Uhr ebenfalls ein asiatisches Buffet. Dazu schreibt ein*e Nutze*in: "Gutes Essen, umfassende Speisenauswahl und Getränke (alkoholfrei) sind inklusive. Besonders beim Mittagstisch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis exzellent."