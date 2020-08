Nach Einbruch ins Tierheim Bayreuth - Schatzmeister entsetzt: "Wir sind auf jeden Cent angewiesen"

Einbruch ins Bayreuther Tierheim: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14. August 2020) wurde ins Tierheim Bayreuth eingebrochen. Mehrere hundert Euro wurden entwendet und Chaos hinterlassen. Damit trifft es ein weiteres Tierheim - zuvor war schon in Hof eingebrochen worden.

Gegen 7.45 Uhr sei es einem Mitarbeiter aufgefallen, erklärt Oliver Pichl, Schatzmeister des Bayreuther Tierheims. Der oder die Täter sind offenbar über ein Fenster eingestiegen. Mehrere Schubladen wurden aus einem Schreibtisch gerissen und ein Schrank aufgebrochen. "Die haben sich am Papiergeld bedient, an der Spendenkasse und an der Geldkasse", klagt Pichl. Zum Glück sei nur Geld entwendet worden und niemand zu Schaden gekommen.

"Niedrigste Spezies Mensch": Bayreuther Schatzmeister Pichl macht Ärger Luft

Außer dem beschädigten Mobiliar sei kein weiterer Sachschaden entstanden. Die Polizei sei sofort informiert worden. "Die haben erste Ermittlungen aufgenommen und Personalien. Dann kam die Kripo zur Spurensicherung", erklärt der Schatzmeister, "anschließend haben wir aufgeräumt".

Sein Ärger und seine Enttäuschung sind Oliver Pichl deutlich anzumerken: "Es handelt sich hierbei um die niedrigste Spezies Mensch. Wir sind eh auf jeden Cent angewiesen". Das ganze Jahr kämpfe das Tierheim um die Einnahmen, während Corona sei es besonders schwer gewesen. Der Versicherung meldet er den Fall voraussichtlich nicht: "Das Mobiliar ist sehr alt, da wäre vermutlich der Anruf bei der Versicherung teurer als das, was rauskommt".