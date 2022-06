Bayreuth: "Die Ärzte"-Konzert am Sonntag (26. Juni 2022)

Die deutsche Punkrock-Band "Die Ärzte" kommt an diesem Wochenende nach Bayreuth. Im Rahmen ihrer "Buffalo Bill in Rom"-Tour findet am Sonntag (26. Juni 2022) auf dem Volksfestplatz ein Open-Air-Konzert statt. Wegen des erwarteten hohen Besucheraufkommens bittet die Stadt Bayreuth die Besucher, auf eine Anfahrt mit dem Auto zu verzichten.

"Die Ärzte" zu Gast in Bayreuth: Stadt weist auf Verkehrsregelungen zum Konzert am Sonntag hin

"Die Stadt bittet alle Besucher*innen aus dem Stadtgebiet auf eine Anfahrt mit dem Auto zu verzichten und stattdessen den kostenlosen Bus-Shuttle ab der Universität Bayreuth oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen beziehungsweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Veranstaltungsgelände zu kommen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bayreuth im Vorfeld.

Auswärtige Gäste werden gebeten, rechtzeitig vor Einlass (17 Uhr) anzureisen. Die Stadt bittet darum, die örtliche Ausschilderung zu beachten, den Anweisungen von Ordnern und Polizei zu folgen sowie möglichst auf den Einsatz von Navigationsgeräten zu verzichten.

Aufgrund des erwarteten hohen Besucheraufkommens und der damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen sowie der Gewährleistung der Zufahrt für Rettungsdienste werden am Sonntag, 26. Juni, ab circa 10 Uhr, die Äußere Badstraße zwischen Kerschensteinerstraße und Friedrich-Ebert-Straße sowie die Friedrich-Ebert-Straße zwischen der Königsallee und der Grünewaldstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Stadt Bayreuth gibt Hinweise zu Parkplätzen, Halteverbot und Co.

Ab dem genannten Zeitpunkt müssen alle Parkplätze an der Äußeren Badstraße/Obere Röth (im Bereich des Schulzentrums bzw. des ehemaligen Einganges der Landesgartenschau) über die Königsallee und Kerschensteinerstraße angefahren werden. Die Zufahrt zum Parkplatz auf dem Gelände des 1. FC Bayreuth an der Friedrich-Ebert-Straße ist über die Königsallee möglich.

Darüber hinaus gelten am Veranstaltungstag umfangreiche Haltverbotsregelungen in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Äußeren Badstraße, um im Ernstfall Rettungsfahrzeugen eine ungehinderte Zufahrt zu ermöglichen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Haltverbotsregelung unbedingt zu beachten, da widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden. Das teilt die Stadt Bayreuth in ihrer Pressemitteilung mit.

Anfahrt zum "Ärzte"-Konzert - diese öffentlichen Verkehrsmittel werden empfohlen

Für die Fahrt zum Konzert empfiehlt die Stadt Bayreuth folgende öffentliche kostenpflichtige Verkehrsmittel:

Linie 302 Hammerstatt bis Haltestelle Volksfestplatz, verkehrt alle 30 Minuten

Linie 302 St. Johannis bis Haltestelle Wieland-Wagner-Straße, alle 30 Minuten

Nach Konzertende stehen am Volksfestplatz kostenlose Busse ZOH zur Universität Bayreuth bereit. Im Nachtverkehr ab 19.45 Uhr kann die Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße/ Königsallee von der Linie 322 nicht angefahren werden. Nach Konzertende kann es insbesondere auf der Linie 322 zu Verspätungen kommen.

Bus-Shuttle ab der Universität Bayreuth

Außerdem werden auf dem Gelände der Universität Bayreuth mehr als 1000 Parkplätze angeboten. Ab hier steht ein kostenloser Bus-Shuttle zum Volksfestplatz zur Verfügung. Dieser fährt circa im Fünf-Minuten-Takt. Vor Ort ist auf die Ausschilderungen zu achten.

Shuttle-Zeiten

Hinfahrt ab 14 Uhr im Fünf-Minuten-Takt

ab 14 Uhr im Fünf-Minuten-Takt Start: Universität Bayreuth

Zwischenstopp: keiner

Ziel: Tankstelle, Friedrich-Ebert-Straße

Rückfahrt ab circa 23 Uhr im Fünf-Minuten-Takt

ab circa 23 Uhr im Fünf-Minuten-Takt Start: Tankstelle, Friedrich-Ebert-Straße

Zwischenstopp: ZOH

Ziel: Universität Bayreuth

Taxiplatz

Ein Standplatz für Taxis wird in der Äußeren Badstraße auf Höhe der Firma Dörnhöfer eingerichtet.

Schwerbehinderten-Parkplätze

Für mobilitätseingeschränkte Personen, beziehungsweise Rollstuhlfahrer mit amtlichem Schwerbehinderten-Parkausweis werden Parkflächen in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände vorgehalten. Diese befinden sich auf dem "Parkplatz Grünewaldstraße" (Hausnummer 1), "Parkplatz Äußere Badstraße" (Hausnummer 7a) und Äußere Badstraße (über Kerschensteinerstraße).

Motorrad-Parkplätze

Abstellmöglichkeiten für Motorräder werden auf dem Parkplatz am "ZENTRUM" sowie in der Äußeren Badstraße auf Höhe der Kleingartenanlage angeboten.

Fahrradabstellplätze

Fahrradabstellplätze werden am Eingang Äußere Badstraße (von der Miedelstraße kommend) und in der Friedrich-Ebert-Straße bei der Kleingartenanlage angeboten. Die Besucher/innen werden gebeten, keine Fahrräder im unmittelbaren Umfeld an Zäunen, Laternen oder Verkehrszeichen anzubringen, da die Wege als Fluchtwege ständig von Gegenständen freizuhalten sind.

Busparkplätze

Neben dem Parkhaus P 1 an der Oberfrankenhalle (Albrecht-Dürer-Straße) befinden sich acht Stellplätze für Reisebusse. Ansonsten können die Parkplätze in der Richard-Wagner-Straße (2) Höhe Hausnummer 2, in der Wölfelstraße (2) ebenfalls Höhe Hausnummer 2 und am Festspielhügel angefahren werden – am Veranstaltungstag ohne zeitliche Begrenzung.

Pkw-Parkplätze

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen – neben den Straßenparkplätzen - bewirtschaftete Parkmöglichkeiten im Umfeld des Volksfestplatzes zur Verfügung:

Straßenparkplätze und Parkflächen am Schulzentrum-Ost (Kerschensteinerstraße/Äußere Badstraße - 800); die Abfahrt von diesen Parkplätzen erfolgt nach Konzertende zur Entlastung der Verkehrsknoten an der Königsallee über die Obere Röth zur Eremitagestraße;

am "ZENTRUM" (Äußere Badstraße 7 a)

auf dem Gelände des 1. FC Bayreuth in der Friedrich-Ebert-Straße

das Parkhaus P 1 Oberfrankenhalle/Am Sportpark (700)

Parkplatz an der Grünewaldstraße

Im Übrigen werden die Besucher/innen gebeten, die im Parkleitsystem angegebenen Parkplätze und Parkhäuser anzufahren - insbesondere, wenn die Kapazitäten im Umfeld belegt sind; dies wird den Verkehrsteilnehmern an mobilen Hinweistafeln an der Königsallee bzw. der Albrecht-Dürer-Straße angezeigt.

Da vor allem nach Konzertende mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, werden seitens des Straßenverkehrsamtes auch Parkplätze empfohlen, die zwar an den Ausfallstraßen, jedoch trotzdem in fußläufiger Entfernung von nur circa zehn bis 20 Minuten liegen:

Parkplätze in der Casselmannstraße

Parkplatz Rathaus II/Kfz-Zulassungsstelle (140)

Parkplätze am Festspielhaus (600)

Parkplatz am Kreuzsteinbad (Universitätsstraße) (600)

Geländeplan

Der Veranstalter bittet darum, den Haupteingang auf dem Vorplatz des Volksfestplatzes, Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Äußere Badstraße zu nutzen.

Sicherheitshinweise des Veranstalters

Zur Sicherheit aller sind zusätzliche Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen bei dem Konzert erforderlich. Der Veranstalter bittet um Unterstützung und Verständnis, dass sich unter Umständen längere Wartezeiten beim Einlass durch verstärkte Kontrollen nicht vermeiden lassen und ruft dazu auf, die Veranstaltungsstätte frühzeitig aufzusuchen.

Rucksäcke, Handtaschen größer als A4 sowie größere Gegenstände aller Art (z.B. auch Regenschirme) sollten zu Hause beziehungsweise im Auto gelassen werden! Auch Notebooks, Tablets, professionelle Kameras oder andere Geräte für Audio- und Videoaufnahmen sind untersagt. Nicht auf das Gelände dürfen zudem Speisen, Glasflaschen und Dosen.

Damit sollen die Kontrollmaßnahmen unterstützt und beschleunigt werden. Eine Beschränkung auf Handys, Schlüssel und Geldbörsen beziehungsweise kleinere Kosmetiktäschchen erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Veranstalters.