Creußen vor 58 Minuten

Corona

Am Samstag: BRK-Schnellteststation öffnet wieder

Die BRK-Schnellteststation in Creußen öffnet am Samstag, 27. November, wieder in der Creußner Mehrzweckhalle. Samstags und sonntags sind dort dann kostenlose Schnelltests möglich. Anmeldung und Rückmeldung erfolgen online.