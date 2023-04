Am Montagmorgen (3. April 2023) sicherte ein Bauunternehmen Felsen an der Dooser Straße in Waischenfeld. Bei den Arbeiten löste sich ein Felsstück und verletzte einen Mann schwer. Nun ist der gebürtige Tiroler an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie österreichische Medien berichten. Laut der Kleinen Zeitung stammte der Mann aus Kals am Großglockner in Osttirol.

Der Arbeiter hing zu dem Zeitpunkt an einem Kletterseil. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in ein Krankenhaus - mittlerweile besteht aber keine akute Lebensgefahr mehr, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Die Straße unterhalb des Felsens war bis zum Abschluss der Ermittlungen wochenlang gesperrt.

Auf Anordnung des Gewerbeaufsichtsamtes wurden die Arbeiten bis auf Weiteres eingestellt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.