Bayreuth: Suchaktion nach vermisstem Mädchen nimmt gutes Ende - Passant mit Hinweis

Im oberfränkischen Bayreuth ist es zu einer größeren Vermisstensuche gekommen. Grund war das Verschwinden eines 13 Jahre alten Mädchens. Einsatzkräfte von Polizei, ASB, BRK, Bergwacht und Co. machten sich auf, die Jugendliche aufzufinden. Auch mehrere Hundestaffeln beteiligten sich an der Aktion. Zum Einsatz kam zudem eine Drohne.



Die 13-Jährige hatte am vergangenen Sonntag (11. Juni 2023) laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken gegen 16.15 Uhr das Bezirkskrankenhaus in Bayreuth verlassen und war anschließend nicht zurückgekehrt.

"Sehr intensiv geführt": Suchaktion nach Mädchen in Bayreuth erfolgreich abgeschlossen

"Die Vermisstensuche wurde wirklich sehr intensiv geführt", berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt am Donnerstag (15. Juni 2023) im Gespräch mit inFranken.de. "Auch ein Hubschrauber von uns war im Einsatz."

Bei der Suche halfen außerdem auch einige tierische Spürnasen. "Am Sonntagabend wurden wir zur Unterstützung zu einer Vermisstensuche nach Bayreuth alarmiert", hält die ASB-Rettungshundestaffel Kronach auf ihrer Facebook-Seite fest. Tatkräftige Unterstützung leistete demnach insbesondere der Hund Balthasar. "Balthasar konnte sich schnell auf die Spur des Mädchens setzen. Er arbeitete sich zielsicher durch das Gelände und folgte dem Duft der Vermissten."

Den entscheidenden Hinweis lieferte gleichwohl ein menschlicher Zeitgenosse. "Durch unsere Öffentlichkeitsfahndung hat letztlich ein Passant das Mädchen erkannt", sagt der Sprecher der Bayreuther Polizei. Die Vermisste wurde demnach unweit des Krankenhauses im Industriegebiet angetroffen. Dort stießen auch die Einsatzkräfte auf sie.

Öffentlichkeitsfahndung führt zum Auffinden von 13-Jähriger

Zwischen Bekanntgabe der Vermisstensuche über die Medien und dem Auffinden der 13-Jährigen sei lediglich rund eine Dreiviertelstunde vergangenen. Warum die Heranwachsende das Klinikum verlassen hatte, ist nicht bekannt.

Die Jugendlich wurde dem Polizeisprecher zufolge schließlich zurück ins Krankenhaus gebracht. "Wir waren erleichtert, dass das Mädchen gefunden wurde und es ihm gut ging", konstatiert die Kronacher Hundestaffel des ASB.

