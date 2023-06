Bayreuth vor 1 Stunde

Anruf von besorgtem Nachbarn

Bei Schießübungen im Garten beobachtet: Junge Männer lösen Großeinsatz aus

Drei junge Männer haben in einem Garten in der Bayreuther Innenstadt Schießübungen durchgeführt und dabei beobachtet. Um die eventuell scharfe Waffe sicherzustellen, rückte die Polizei gleich mit einem Großaufgebot an.