Für einen Feiernden ging es in Bayreuth "von der Hausparty in die Arrestzelle".

Am späten Dienstagabend (16. Mai 2023) wurde die Polizei von einer Anwohnerin informiert, dass in einer Straße eine laute Feier stattfinden würde. Als die Streife am Ort des Geschehens eintraf, konnten die Beamten beobachten, wie Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung geworfen wurden, teilte die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt mit.

Beamte finden Diebesgut und Betäubungsmittel auf Party

Darüber hinaus wurden die Ordnungshüter von einem 24-Jährigen beim Öffnen der Wohnungstür derart bedrängt, dass diesem Handfesseln angelegt werden mussten. Nachdem die Ruhe vor Ort wieder hergestellt worden war, verschafften sich die Polizisten einen Überblick der Situation. Dabei konnten in der Wohnung mehrere Personen, Diebesgut, sowie verschiedene Betäubungsmittel vorgefunden werden. Bei den gestohlenen Gegenständen handelte es sich um ein hochwertiges E-Bike, sowie mehrere Elektronikgeräte und Bekleidungsartikel.

Eine Person, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und gegen die zudem ein Haftbefehl vorlag, wurde auf das Revier der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt gebracht.

Die Feierlichkeiten wurden im Anschluss beendet. Die übrigen Personen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikten.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild