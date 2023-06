Bayreuth vor 1 Stunde

Gewalt

25-Jährige schlägt und tritt Mann ins Gesicht - schon am Vortag wurde sie auffällig

Faustschläge und Fußtritte ins Gesicht: eine Auseinandersetzung in Bayreuth endete am Montagabend mit Gewalt. Die Polizei ermittelt nun gegen eine 25-jährige Frau, die bereits am Tag zuvor durch einen Zwischenfall auffiel.