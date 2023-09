Am Freitag (08. September 2023) ereignete sich gegen 11.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B22 kurz vor Hollfeld. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 56-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Bayreuth mit seinem Fahrzeug von Schönfeld kommend die B22 in Richtung Hollfeld befuhr.

Auf Höhe der dortigen Kompostieranlage wollte dieser offensichtlich nach links abbiegen und übersah dabei den Kleinwagen einer 61-jährigen Frau, die die B22 in der Gegenrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch eines der Autos in den Graben geschleudert wurde und in einer Hecke landete.

Crash beim Abbiegen - Zwei Personen bei Unfall im Kreis Bayreuth schwer verletzt

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Für den Transport der Frau war sogar der Transport per Rettungshubschrauber nötig. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 45.000 Euro.

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B22 Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag (08.09.2023) auf der Bundesstraße 22 Bamberg in Richtung Bayreuth gekommen. zwei Personen erlitten erhebliche Verletzungen. NEWS5 / Schröder (NEWS5) +1 Bild

Die Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war im Anschluss eine Reinigung der Fahrbahn nötig. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. Die B22 ist, aufgrund der Vollsperre der St 2191 wegen Sanierungsarbeiten, die Umleitungsstrecke nach Hollfeld.

Vorschaubild: © NEWS5 / Schröder (NEWS5)